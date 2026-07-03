Funcionarios del Ministerio de la Mujer destapan presunta crisis interna “desbordada” y denuncian irregularidades en la cartera

La Asociación Nacional de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) denunció presuntas irregularidades administrativas al interior de la cartera y presentó antecedentes ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en el marco de lo que califican como una situación “desbordada”.

En un comunicado, el gremio acusó un deterioro progresivo de la gestión desde el inicio de la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

Lo anterior apuntando a problemas en pagos a proveedores, viáticos, horas extra y compras públicas, además de una baja ejecución presupuestaria. La organización advirtió sobre una institucionalidad debilitada y eventuales faltas a la probidad.

“Beneficios salariales groseros auto otorgados”

“Declaramos nuestra profunda preocupación ante la falta de conducción política y administrativa, la ausencia de una agenda institucional clara y las graves situaciones que se han instalado al interior de esta cartera”, señalaron.

También cuestionaron la permanencia de funcionarios de confianza de la administración anterior y denunciaron la existencia de “beneficios salariales groseros auto otorgados durante el período de cambio de autoridades”, lo que —afirman— ha dificultado la transición.

Piden la salida de funcionarios cuestionados

Respecto de las autoridades actuales, la ANFUMMEG apuntó a la ministra Judith Marín y a la subsecretaria Marcia Raphael, señalando que no se habrían adoptado correcciones.

“Con el nombramiento de la nueva subsecretaria esperábamos una corrección inmediata del rumbo institucional. Sin embargo, hasta la fecha, las personas responsables del debacle interno continúan en sus cargos”, indicaron.

Finalmente, el gremio sostuvo que el ministerio “no es un botín político, ni es parte de un festín personal” y pidió la salida de los funcionarios cuestionados, además de un nuevo auditor ministerial y un plan claro de gestión para la cartera.