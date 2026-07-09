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VIDEO. Los Tenores anticipan los cuartos de final del Mundial 2026

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también supieron de la implementación del VAR en la Primera B.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este jueves 9 de julio, nuestros panelistas anticiparon el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y analizaron la decisión de FIFA de designar una terna arbitral argentina para el partido.

Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron las declaraciones de Erling Haaland antes del choque entre Noruega e Inglaterra y las explicaciones de Pierluigi Colina sobre las polémicas arbitrales del Argentina versus Egipto.

Además, supieron de la implementación del VAR en la Primera B y del triunfo de Coquimbo Unido ante Unión La Calera por las semifinales de Copa de la Liga.

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Revive la edición de Los Tenores de este jueves 9 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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