En la edición de Los Tenores de este jueves 9 de julio, nuestros panelistas anticiparon el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y analizaron la decisión de FIFA de designar una terna arbitral argentina para el partido.

Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron las declaraciones de Erling Haaland antes del choque entre Noruega e Inglaterra y las explicaciones de Pierluigi Colina sobre las polémicas arbitrales del Argentina versus Egipto.

Además, supieron de la implementación del VAR en la Primera B y del triunfo de Coquimbo Unido ante Unión La Calera por las semifinales de Copa de la Liga.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 9 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.