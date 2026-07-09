Estrella de la Premier League atropella a una ciclista que circulaba por un paso peatonal

El futbolista japonés del Brighton, Kaoru Mitoma, protagonizó un importante accidente de tráfico en su país, mientras se encuentra de vacaciones a la espera de que arranque la Premier League.

Según informa el Daily Mail, el atacante de 29 años atropelló con su automóvil personal a una mujer de 48 años que, debidamente, cruzaba un paso peatonal de las calles de Tokio.

Los reportes señalan que el jugador resulto ileso del choque, que se habría producido tras que el futbolista confundiera una señal de tránsito. En cambio, la mujer tuvo que ser atendida en el lugar y luego fue derivada a un centro hospitalario, donde está siendo tratada por lesiones leves.

Mitoma habría colaborado en todo momento con la mujer afectada y la policía tras el incidente. De hecho, no fue detenido y pudo regresar a su hogar tras indicación de los oficiales, aunque el accidente seguirá bajo investigación de las autoridades.

Tras conocerse mundialmente el incidente, la agencia de representación del futbolista lanzó un comunicado para calmar la situación. “Pedimos disculpas sinceras por la preocupación y las molestias que el accidente ha causado a la persona lesionada y a todos los demás afectados. Mitoma se toma el incidente muy en serio y siente una profunda empatía por la persona lesionada. También desea disculparse“, señalaron.