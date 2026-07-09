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VIDEO. Don Francisco sorprende con su análisis del Mundial 2026: “Al equipo que he visto más estable es...”

En conversación con Ciudadano ADN, el histórico animador no se contuvo para dar cuenta de su pasión por el fútbol y comentó lo que ha visto de la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Don Francisco sorprende con su análisis del Mundial 2026: “Al equipo que he visto más estable es...”

Don Francisco sorprende con su análisis del Mundial 2026: “Al equipo que he visto más estable es...” / Radio ADN / Getty Images

Este jueves, en el Ciudadano ADN, tuvimos un invitado más que especial: Don Francisco.

El histórico animador habló de todo, mostrando también su faceta más futbolera, sin marginarse en torno a comentar el Mundial 2026.

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Al respecto, ponderó el supuesto favoritismo de FIFA con Argentina. “Todas estas polémicas del partido con Argentina siempre han ocurrido, pero, como sea, tuvieron un empuje como para haber dado vuelta el partido, aunque los hubieran ayudado un poco. Los egipcios eran extraordinariamente buenos”, dijo, valorando a los mejores equipos en lo que va del torneo, pensando en quién pueda ser campeón.

“Uno se va cambiando. Cuando vi el primer partido de Estados Unidos pensé en que era tremendo equipo y los eliminaron 4-1. Al que he visto más estable es a Francia, pero no hay que olvidarse de la garra de Argentina. Noruega es bastante buen equipo”, planteó Don Francisco, expresándose también en torno a lo que, para él, es lo más inesperado de la Copa del Mundo.

“Lo más sorprendente es de Cabo Verde, que con 500 mil habitantes le hicieron collera a tres campeones mundiales. ¡No puede ser!“, comentó quien en su época fue testigo en cancha del Mundial de 1962 en Chile, con lo que también apuntó con mesura a la ausencia nacional en la cita planetaria.

“Con ciertas excepciones, nunca hemos sido grandes actores en los Mundiales (...) El problema es que cuando los ven muy buenos se los llevan altiro a Europa y no alcanzan a estar en el país”, cerró Don Frani

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