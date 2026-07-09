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“Extráñenme”: Diana Bolocco sorprende a los televidentes con radical decisión en Fiebre de Baile

La animadora dio a conocer la información en la última edición del programa de baile.

Nicolás Lara Córdova

“Extráñenme”: Diana Bolocco sorprende a los televidentes con radical decisión en Fiebre de Baile

En la última jornada de Fiebre de Baile, su animadora, Diana Bolocco, sorprendió a los televidentes con una radical decisión que tomó y que afectará al programa durante las próximas semanas.

Antes del inicio del programa, Bolocco fue quien dio a conocer la información, lo que llamó la atención de sus compañeros.

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“Seguimos bailando y me desconcentré, ustedes me dan mucho estímulo. Hoy es mi último día. Me voy unos días, o sea, me voy y vuelvo. Así que nada, extráñenme”, dijo entre risas.

Según información de Página 7, la animadora se irá de vacaciones, por lo que su reemplazante en el programa de baile será Emilia Daiber.

De acuerdo al mismo medio, el periodo de ausencia de Diana Bolocco se extenderá por dos semanas, por lo que se prevé que su regreso se dé para la recta final de la competencia.

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