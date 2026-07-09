FIFA sale al paso de la polémica y explica las dos jugadas más discutidas del Argentina-Egipto en el Mundial

Las polémicas arbitrales se han convertido en una constante durante el Mundial 2026, especialmente tras el cuestionado triunfo de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final.

El cuadro africano llegó a estar dos goles arriba en el marcador, pero dejó escapar la clasificación en apenas 13 minutos. Sin embargo, la remontada de la “Abiceleste” quedó marcada por un fuerte reclamo de la Asociación Egipcia de Fútbol, que emitió un duro comunicado para cuestionar las decisiones del árbitro François Letexier y del juez VAR, Jérôme Brisard.

En medio de las críticas a los árbitros franceses, fue el propio director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, quien salió a respaldar cada una de las determinaciones cruciales que se tomaron a lo largo de ese encuentro.

El exárbitro puntualizó en la falta cobrada a Lisandro Martínez desde el VAR que derivó en la anulación de un gol egipcio. Al respecto, sostuvo que “Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque”.

“Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", agregó en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Y remarcó: “Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

LA FALTA A LISANDRO MARTÍNEZ QUE INVALIDÓ LO QUE ERA EL 2-0 PARCIAL DE EGIPTO SOBRE ARGENTINA



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La otra polémica del Argentina-Egipto

La otra acción controvertida que analizó Collina fue el presunto penal cometido por Julián Álvarez sobre Mohamed Salah, una jugada que ocurrió inmediatamente antes del gol que sentenció el triunfo de Argentina.

“Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción”, subrayó el directivo de 66 años.

“De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol", subrayó.

Para cerrar, el exárbitro italiano dejó en claro que “nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA”.

“Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, sentenció.