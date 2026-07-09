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Servicio Nacional de Migraciones abre proceso sancionatorio a 36 clubes por tener jugadores sin permiso de trabajo: esta es la multa que arriesgan

La orgánica constató la denuncia hecha por el SIFUP y la ANJUFF respecto a 114 deportistas que están en el país ejerciendo sus funciones solo con visa de turista.

Carlos Madariaga

Servicio Nacional de Migraciones abre proceso sancionatorio a 36 clubes por tener jugadores sin permiso de trabajo: esta es la multa que arriesgan

Servicio Nacional de Migraciones abre proceso sancionatorio a 36 clubes por tener jugadores sin permiso de trabajo: esta es la multa que arriesgan / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante esta semana, los sindicatos del fútbol masculino y femenino entregaron un preocupante catastro en relación a los jugadores extranjeros que militan en Chile.

Al respecto, el SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales) y la ANJUFF (Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino) indicaron que el 42,7% de los futbolistas foráneos están en el país sin autorización vigente para trabajar.

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Dicha denuncia fue acogida por el Servicio Nacional de Migraciones, que constató 114 casos de jugadores extranjeros presentes en Chile solo con visa de turista.

Según indicó la orgánica en un comunicado, son 36 clubes del fútbol chileno los que han caido en una falta legal: 13 de la Liga de Primera, 14 de la Primera B y 9 de la Segunda División.

Ante esto, iniciaron un proceso sancionatorio a los clubes, el cual consta de una multa que van desde las 10 UTM ($716.000) hasta las 200 UTM ($14.329.800), dependiendo de la cantidad de futbolistas sin visa de trabajo que tengan y según el tamaño del club.

“Hay 36 clubes en las tres divisiones que tienen 114 jugadores sin permiso. Hemos iniciado un proceso sancionatorio. Podrán apelar. Vamos a reunirnos con la ANFP y el SIFUP para producir una capacitación y esta situación no vuelva a ocurrir”, explicó Frank Sauerbaum, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones.

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