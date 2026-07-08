Este miércoles arrancaron las semifinales de la Copa de la Liga con un intenso duelo entre Unión La Calera y Coquimbo Unido en el Nicolás Chahuán Nazar, que terminó con un trabajado triunfo para la visita.

El vigente campeón del fútbol chileno fue hasta la Región de Valparaíso para vencer a los “cementeros” en el duelo de ida por la cuenta mínima y, ahora, podrá definir su acceso a la final con ventaja en su casa.

El único tanto del encuentro fue convertido por Luis Rivero a los 30 minutos, quien definió sin problemas en el mano a mano ante Nicolás Avellaneda, luego de quedar solo tras una buena habilitación de Nicolás Johansen.

Unión La Calera no pudo hacer pie durante todo el partido y pesar de que en el segundo lapso pudo tener el control de la pelota, no consiguieron generar ocasiones de peligro serias en el arco de Diego Sánchez.

Sin embargo, la polémica del partido llegó sobre los minutos finales, ya que tras un centro al área de Coquimbo, el balón impactó en la mano de Benjamín Gazzolo, pero ni el árbitro Mathias Riquelme, ni posteriormente el VAR, consideraron que era sancionable.

Finalmente el cuadro “Pirata” se quedó con el triunfo, por lo que ahora deberán definir la vuelta el próximo domingo 12 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.