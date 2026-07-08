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Tabla de máximos goleadores históricos de los Mundiales: Mbappé queda a solo uno de Leo Messi

Por ahora, el capitán argentino encabeza la tabla histórica, pero el astro francés está muy cerca de alcanzarlo.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Además de la pelea por el título del Mundial 2026, Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una carrera por ver quién de los dos finaliza el torneo como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

En esta edición del certamen, el argentino y el francés aprovecharon su poder goleador para superar el histórico registro del alemán Miroslav Klose, quien durante años encabezó la clasificación con 16 anotaciones.

Por ahora, Messi lidera el listado con 21 goles, mientras que Mbappé alcanzó los 20 tantos en citas planetarias con su reciente tanto frente a Marruecos. Klose descendió al tercer puesto, y más atrás aparecen Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14) y Just Fontaine (13).

Además, Harry Kane también se mantiene al acecho. El delantero inglés acumula 13 anotaciones y, con Inglaterra aún en competencia en el Mundial 2026, tiene la posibilidad de escalar algunos puestos en la tabla histórica.

Historial de máximos goleadores en los Mundiales

  1. Lionel Messi - Argentina | 21 goles en 31 partidos
  2. Kylian Mbappé - Francia | 20 goles en 20 partidos
  3. Miroslav Klose - Alemania | 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo - Brasil | 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller - Alemania | 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine - Francia | 13 goles en 6 partidos
  7. Harry Kane - Inglaterra | 13 goles en 16 partidos
  8. Pelé - Brasil | 12 goles en 14 partidos
  9. Sandor Kocsis - Hungría | 11 goles en 5 partidos
  10. Cristiano Ronaldo - Portugal | 11 goles en 27 partidos

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