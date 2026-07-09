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Conor McGregor vuelve a la UFC después de cinco años: a qué hora es y cómo ver en vivo la pelea contra Max Holloway

El luchador irlandés encabezará la cartelera del UFC 329, en un evento histórico para los fanáticos de las artes marciales mixtas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Tras cinco años fuera de la compañía, este fin de semana Conor McGregor regresa a la UFC para estelarizar uno de los eventos más importantes del año en la empresa.

El irlandés, considerado el principal propulsor del “boom” que han tenido las artes marciales mixtas en los últimos años, volverá a subirse al octágono para enfrentar en un combatazo del peso welter a Max Holloway

Está vuelta de “The Notorius” se da en un contexto más tranquilo en su vida, ya que durante los años anteriores a su retorno, el nombre de McGregor estuvo envuelto en todo tipo de polémicas, las cuales al fin parecen desaparecer y le permiten alcanzar un sorprendente estado de forma.

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La última vez que McGregor peleó en la UFC fue el 10 de julio de 2021, cuando enfrentó al ahora retirado Dustin Poirier, en una lucha recordada por la fractura de tibia que sufrió y que terminó por alejar sus caminos con la compañía.

¿Cuándo y a qué hora pelea Conor McGregor vs. Max Holloway en la UFC?

El combate entre el irlandés y el estadounidense será este sábado 11 de julio en el UFC 329, evento que se realizará en el T-Mobile Arena, en las Vegas, Estados Unidos.

La velada comenzará a las 17:00 horas de Chile, pero la cartelera estelar comenzará cuatro horas más tardes, lo que significa que el combate Conor McGregor no comenzará hasta pasadas las 23:00 horas, aproximadamente

¿Cómo ver el regreso de Conor McGregor a la UFC?

La única forma de ver la pelea de “The Notorius” ante Max Holloway es a través de la plataforma de streaming Paramout+, a la cual hay que estar suscrito para seguir su contenido.

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