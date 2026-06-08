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Hospital alerta por venta de leche materna en redes sociales: advierten riesgo de contagio de VIH

Especialistas alertaron que consumir este alimento sin controles adecuados puede facilitar la transmisión de enfermedades.

Javiera Rivera

Hospital alerta por venta de leche materna en redes sociales: advierten riesgo de contagio de VIH

Hospital alerta por venta de leche materna en redes sociales: advierten riesgo de contagio de VIH / Emilija Manevska

El Hospital Biprovincial de Quillota Petorca emitió una advertencia a la comunidad tras detectar publicaciones de venta de leche materna a través de redes sociales.

Desde el recinto explicaron que adquirir leche materna sin conocer su origen ni las condiciones en que fue extraída, almacenada o transportada puede facilitar la transmisión de enfermedades.

La jefa de Neonatología del hospital, la doctora Macarena Jordán Puelma, cuestionó esta práctica y aseguró que la comercialización de fluidos corporales no está exenta de riesgos.

Es igual a la venta de un órgano si uno lo mira desde ese punto de vista. No podemos poner a la venta fluidos corporales que pueden tener riesgos al consumirlos”, afirmó la especialista.

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La profesional advirtió que la leche materna puede transmitir virus como el VIH, el citomegalovirus y el HTLV, este último asociado a algunos tipos de leucemia.

Ante esta situación, el hospital hizo un llamado a utilizar únicamente canales seguros y supervisados cuando un lactante requiera alimentación con leche materna.

Asimismo, recordó que cuenta con un lactario destinado a madres con recién nacidos o lactantes hospitalizados, donde la extracción, conservación y administración de la leche se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios.

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