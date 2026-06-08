Hospital alerta por venta de leche materna en redes sociales: advierten riesgo de contagio de VIH / Emilija Manevska

El Hospital Biprovincial de Quillota Petorca emitió una advertencia a la comunidad tras detectar publicaciones de venta de leche materna a través de redes sociales.

Desde el recinto explicaron que adquirir leche materna sin conocer su origen ni las condiciones en que fue extraída, almacenada o transportada puede facilitar la transmisión de enfermedades.

La jefa de Neonatología del hospital, la doctora Macarena Jordán Puelma, cuestionó esta práctica y aseguró que la comercialización de fluidos corporales no está exenta de riesgos.

“Es igual a la venta de un órgano si uno lo mira desde ese punto de vista. No podemos poner a la venta fluidos corporales que pueden tener riesgos al consumirlos”, afirmó la especialista.

La profesional advirtió que la leche materna puede transmitir virus como el VIH, el citomegalovirus y el HTLV, este último asociado a algunos tipos de leucemia.

Ante esta situación, el hospital hizo un llamado a utilizar únicamente canales seguros y supervisados cuando un lactante requiera alimentación con leche materna.

Asimismo, recordó que cuenta con un lactario destinado a madres con recién nacidos o lactantes hospitalizados, donde la extracción, conservación y administración de la leche se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios.