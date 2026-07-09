“Me tiene las pelotas hinchadas”: el feroz minuto de furia de animador en vivo contra conocida actriz tras conocer demanda en su contra

Mientras se daban a conocer los detalles de la querella presentada por Leonardo Farkas contra Sergio Rojas en el programa Plan Perfecto, una de las panelistas del espacio tomó la palabra y anunció que también emprenderá acciones legales contra el periodista de espectáculos.

Tras su polémica salida de Que te lo digo, Antonella Ríos reveló este jueves que presentará una querella contra Sergio Rojas, luego de que el conductor divulgara públicamente un diagnóstico médico de la actriz.

“Yo demandé al canal y mañana presento la demanda contra Sergio Rojas, que tiene que ver con situaciones de maltrato en el ejercicio del trabajo, y luego de que él emitió mi diagnóstico médico en las pantallas de otro canal, diciendo todo lo que yo tenía, poniendo una advertencia de lo que yo estaba enferma. Mi abogado lo consideró gravísimo”, explicó Ríos.

“Yo entiendo que esto de filtrar información médica siempre ha sido ilegal. Más que una falta, es un delito”, agregó la actriz.

La respuesta de Sergio Rojas en vivo

Durante una pausa comercial de Que te lo digo, cuyo registro fue transmitido por YouTube, Sergio Rojas reaccionó a las declaraciones de Antonella Ríos, quien anunció que presentaría la acción judicial este viernes 10 de julio.

“Esta hue... me tiene las pelotas bien hinchadas, porque yo he sido bien decente con ella. Se lo voy a decir así y yo lo único que les voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando, porque puta que es buena para llorar, después de que yo abra la boca”, afirmó.

“Ojalá me ponga la demanda, porque ahí se me va a olvidar toda la decencia y, honestamente, si estaba en un lugar de cariño, ahora ya no lo está. Ahora no me vengas a hueviar, Antonella, porque vas a andar llorando de que ando contando cosas de tus familiares, que me meto con tu marido, con tu hijo. A mí me empiezas a molestar, atente hasta dónde llego”, agregó.

Finalmente, Sergio Rojas continuó lanzando críticas contra Antonella Ríos y señaló: “Lo único que necesitas es un hombre bueno en la cama. Yo no me meto contigo, hasta que tú te metes conmigo”.