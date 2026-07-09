Al Gore en Chile: el exvicepresidente de EE.UU. expone las “dos grandes mentiras” del cambio climático

Santiago se convirtió en el epicentro de la acción climática global al albergar el entrenamiento número 63 de The Climate Reality Project, la organización fundada por Albert Arnold Gore Jr. (Al Gore), que este 2026 cumple 20 años de trayectoria. Entre el 9 y el 11 de julio, el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz encabeza en la capital una capacitación intensiva y gratuita diseñada para formar a nuevos agentes de cambio territoriales en América Latina.

Durante su visita, el foco de la organización ha estado firmemente puesto en el rol estratégico de Chile en la transición energética global.

El propio Al Gore destacó el extraordinario potencial que posee el norte del país, afirmando que las condiciones del Desierto de Atacama son óptimas para la energía solar y capaces de abastecer múltiples veces la demanda energética interna, además de permitir la exportación de electricidad limpia hacia otros países de Sudamérica. Asimismo, resaltó que la inversión en energías solar y eólica no solo combate la contaminación, sino que es un motor económico que genera tres veces más empleos por unidad de dinero invertido en comparación con la industria tradicional de los combustibles fósiles.

En paralelo a las masivas jornadas de capacitación que dictó en Santiago, Al Gore sostuvo una conversación exclusiva con el podcast Tecnociencia de Radio ADN. Al ser consultado por Andrea Obaid sobre la principal mentira que rodea al cambio climático, el exvicepresidente fue categórico al señalar que hoy se difunden principalmente dos falsedades.

La primera es que el calentamiento global es un “fenómeno meramente natural”, un argumento que la ciencia ya ha descartado más allá de toda duda. La segunda mentira, a su juicio, es la idea derrotista de que “no podemos resolverlo”. “Podemos hacerlo. Tenemos las soluciones disponibles, son más baratas, crean más empleos y hacen nuestras vidas mejores”, enfatizó de manera decidida.

Frente a la desinformación digital impulsada por intereses económicos y líderes negacionistas, Al Gore envió un enérgico mensaje de resiliencia dirigido especialmente a la Generación Z. Según el ambientalista, los adultos tienen la estricta obligación de guiar a los jóvenes hacia un futuro optimista. Su paso por Chile concluyó con una reflexión sobre la resistencia y la acción comunitaria que busca marcar el rumbo de las próximas décadas de activismo: “Si alguna vez dudas de que podamos encontrar la voluntad política para hacer lo necesario, recuerda que la voluntad política es, en sí misma, un recurso renovable”.

No te pierdas la entrevista completa en Tecnociencia. El capítulo de lujo se estrenará este martes a las 17:00 horas a través del YouTube y Spotify de Radio ADN.