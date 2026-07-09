;

Manuel José Ossandón insta a Kast a endurecer el tono frente al oficialismo: “A Lagos no le hacían esa”

El parlamentario advirtió que los problemas políticos no solucionan el día a día de la ciudadanía e instó a avanzar rápido: “Si no hay acuerdos y tienes mayoría, hay que imponer la mayoría”.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

En una profunda revisión de la actualidad política nacional, el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), abordó la creciente tensión que vive el oficialismo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el parlamentario no guardó críticas para el sector y le envió un directo consejo al Mandatario: “Que sea un poquito más duro”.

Tomando como referencia la figura del expresidente socialista Ricardo Lagos, Ossandón apuntó a la falta de disciplina interna que, a su juicio, afecta la gestión del Ejecutivo.

No puedes ser parte de un gobierno, recibir los beneficios de un gobierno (...) y después ir a pegarle al gobierno todos los días. A Lagos no le hacían esa. El Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona”, lanzó el senador.

Consultado por las críticas emanadas desde la UDI hacia la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez, Ossandón las tildó de “superinjustas” y defendió el rol que ha adoptado la timonel de la Cámara Alta en la búsqueda de consensos para destrabar proyectos clave como la megarreforma.

La pega del presidente del Senado es mantener la paz, la armonía, y que ojalá se parlamente, se discuta y se llegue a acuerdos. Los acuerdos siempre se hacen cediendo”, afirmó, pidiendo “un poquito más de generosidad política”, sostuvo.

El parlamentario advirtió que los problemas políticos no solucionan el día a día de la ciudadanía e instó a avanzar rápido: “Si no hay acuerdos y tienes mayoría, hay que imponer la mayoría”.

“Están superperdidos”: El dardo a Republicanos

Uno de los puntos más tensos de la entrevista se dio al analizar las declaraciones de la bancada de diputados del Partido Republicano, quienes manifestaron una mayor cercanía ideológica con los libertarios que con Chile Vamos. “Por Dios que están perdidos”, fustigó Ossandón.

El senador argumentó ver al Mandatario mucho más cerca de Chile Vamos” y acusó a los rostros nuevos del sector de buscar “chimuchina para hacerse conocidos”. Como ejemplo de esta desconexión, acusó la última votación de un proyecto clave sobre seguridad en La Araucanía.

El gobierno del Presidente Kast, que es el fundador de los republicanos, nos pide que apoyemos y su bancada en bloque vota en contra. No tengo ninguna explicación, no me cabe en la cabeza”, fustigó.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad