Manuel José Ossandón insta a Kast a endurecer el tono frente al oficialismo: “A Lagos no le hacían esa”

En una profunda revisión de la actualidad política nacional, el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), abordó la creciente tensión que vive el oficialismo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el parlamentario no guardó críticas para el sector y le envió un directo consejo al Mandatario: “Que sea un poquito más duro”.

Tomando como referencia la figura del expresidente socialista Ricardo Lagos, Ossandón apuntó a la falta de disciplina interna que, a su juicio, afecta la gestión del Ejecutivo.

“No puedes ser parte de un gobierno, recibir los beneficios de un gobierno (...) y después ir a pegarle al gobierno todos los días. A Lagos no le hacían esa. El Presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona”, lanzó el senador.

Consultado por las críticas emanadas desde la UDI hacia la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez, Ossandón las tildó de “superinjustas” y defendió el rol que ha adoptado la timonel de la Cámara Alta en la búsqueda de consensos para destrabar proyectos clave como la megarreforma.

“La pega del presidente del Senado es mantener la paz, la armonía, y que ojalá se parlamente, se discuta y se llegue a acuerdos. Los acuerdos siempre se hacen cediendo”, afirmó, pidiendo “un poquito más de generosidad política”, sostuvo.

El parlamentario advirtió que los problemas políticos no solucionan el día a día de la ciudadanía e instó a avanzar rápido: “Si no hay acuerdos y tienes mayoría, hay que imponer la mayoría”.

“Están superperdidos”: El dardo a Republicanos

Uno de los puntos más tensos de la entrevista se dio al analizar las declaraciones de la bancada de diputados del Partido Republicano, quienes manifestaron una mayor cercanía ideológica con los libertarios que con Chile Vamos. “Por Dios que están perdidos”, fustigó Ossandón.

El senador argumentó ver al Mandatario “mucho más cerca de Chile Vamos” y acusó a los rostros nuevos del sector de buscar “chimuchina para hacerse conocidos”. Como ejemplo de esta desconexión, acusó la última votación de un proyecto clave sobre seguridad en La Araucanía.

“El gobierno del Presidente Kast, que es el fundador de los republicanos, nos pide que apoyemos y su bancada en bloque vota en contra. No tengo ninguna explicación, no me cabe en la cabeza”, fustigó.