Colegio Marista de Rancagua investiga denuncia de alumnas por presunta red de pornografía infantil

Alumnas de tercero y cuarto medio del Colegio Marista de Rancagua denunciaron, mediante un comunicado, la existencia de una presunta red de pornografía infantil operada por estudiantes del mismo establecimiento.

Según señalaron las jóvenes, los involucrados “operaban mediante la venta de material visual de alumnas menores de edad, exponiendo y vulnerando su intimidad en el ámbito sexual”.

Junto con manifestar su “repudio total” a la situación, las denunciantes exigieron medidas concretas y una investigación seria. Asimismo, manifestaron su preocupación de que los acusados “continúen presentes en los mismos patios y salas que muchas de las víctimas”.

“Ninguna forma de vulneración tiene cabida”

Por su parte, la dirección del colegio confirmó que ya activó los protocolos internos y denunció los hechos ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Educación. A través de un comunicado firmado por el rector Claudio Castillo, la institución respaldó la alerta de las estudiantes:

“Ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de nuestra comunidad —particularmente de nuestras niñas y jóvenes— tiene cabida en un colegio que se define, desde su identidad marista, por el cuidado y la protección de cada persona”, dijo Castillo.

“No es sinónimo de inacción”

Respecto a la permanencia de los alumnos imputados en el recinto, el colegio aseguró que adoptará las medidas de resguardo necesarias según su Reglamento de Convivencia Escolar.

Finalmente, explicaron que mantendrán los detalles en reserva por involucrar a menores de edad, aclarando que esta confidencialidad “no es sinónimo de inacción” y que aplicarán sanciones “severas” una vez que concluya el debido proceso.