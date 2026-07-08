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“La gente cree que soy facho, pero yo fui antipinochetista toda la vida. Los pendejos no saben...”

“Me fui detenido también en plena dictadura, donde no te dejaban tuerto, te dejaban muerto”, recordó el comediante nacional.

Javier Méndez

“La gente cree que soy facho, pero yo fui antipinochetista toda la vida. Los pendejos no saben...”

Durante los últimos años, un reconocido comediante chileno con una larga trayectoria ha sido tildado de “facho” en innumerables ocasiones. Esta semana, en un diálogo con Mauricio Medina, “El Indio”, salió a aclarar su postura ideológica.

“Polémico, frontal, buen comediante, estudioso... pero no comparto ninguna idea política con él, porque no faltan los hue... que dicen, ‘este también es facho’”, lo presentó el ex Dinamita Show en el programa El Overol en YouTube.

Arturo Ruiz-Tagle, el hombre detrás de “Arturito”, aprovechó ese último impulso para despejar dudas. “Oye, ese epíteto de ‘facho’ a mí me lo dicen; primero empezó como una ofensa y ya la gente cree que soy facho”, comentó.

Yo fui antipinochetista toda la vida, entonces pendejos que me dicen ‘facho’ no saben cuántas veces me llegó la patada en el culo por andar protestando. Me fui detenido también en plena dictadura, donde no te dejaban tuerto, te dejaban muerto”, recordó.

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“Fui antipinochetista toda la vida. No pueden comprender que uno, siendo antipinochetista no sea comunista”, sostuvo.

“Yo también tengo mucha experiencia con el tema de las protestas”, afirmó ‘El Indio’. “Cuando podías correr”, remató Ruiz-Tagle. “Yo no corro con los pies, yo corro con la mente y más rápido que varios”, replicó de vuelta el entrevistador.

Cuando estaban los tiempos de la dictadura a nosotros nos llevaban presos por hacer humor. Entonces yo tampoco puedo ser de la dictura, ni de la derecha porque no me interesa. Yo siempre he trabajo por mis medios”, aclaró Medina.

Revisa el capítulo completo a continuación:

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