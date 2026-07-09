Ministro Arrau y denuncia por presunta corrupción en la PDI: “Hay que investigarlas con todo el rigor”

Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las acusaciones realizadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva, quien denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y también apuntó a la Fiscalía Oriente.

La situación se hizo pública luego de que el funcionario permaneciera parapetado en un edificio de Las Condes, instancia en la que aseguró temer por su vida.

Tras el procedimiento, Silva fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde actualmente se encuentra internado con lesiones leves luego de autoinferirse heridas.

Ejecutivo llama a esclarecer denuncia

Consultado por el caso, Arrau afirmó que las acusaciones deben ser revisadas con seriedad por las instituciones correspondientes. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, señaló el secretario de Estado.

El ministro recalcó que el Gobierno y la institución policial tienen el deber de dar seguimiento a denuncias de esta naturaleza, especialmente cuando involucran eventuales amenazas o hechos de corrupción. “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”, sostuvo en declaraciones recogidas por 24 Horas.

De todas formas, Arrau enfatizó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”, indicó.

Finalmente, el titular de Seguridad Pública insistió en que cualquier eventual irregularidad dentro de organismos policiales debe ser investigada y no minimizada. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, afirmó.