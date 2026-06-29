La dura confesión de figura actual de Mega: “Perdí un hijo y fue muy difícil”

El domingo por la noche, durante una actividad de ¿Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba abrió su corazón y relató uno de los episodios más complejos de su vida.

Mientras compartía una cena con Mariano Brozincevi, la participante del reality show de Mega contó la ocasión en que perdió a su bebé.

En el capítulo 15, la argentina dijo: ″Perdí un hijo y fue muy difícil, tuve una cesárea y perdí al bebé. Fue muy dark, perdón si me emociono”.

“En ese proceso, en vez de duelar, tapé eso con más trabajo, y me empecé a dar cuenta de que los proyectos que desarrollaba los perdía, entonces siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, de que no paraba a hacer los duelos de nada”, siguió.

Ahí también señaló que la traumática experiencia la arrastró a una profunda depresión. “Me dio una depresión muy grande, porque decía ‘todo lo pierdo, mi hijo, mis trabajos’. Estaba muy mal en Miami y un amigo me dice ‘o vas al psiquiatra o realmente tomar reiki, una sesión y a ver qué pasa’. Gracias a Dios que algo en mi interior me dijo ‘toma reiki’, y el reiki le devolvió todo el color a mi vida“, recordó.

“Soy el ave fénix, realmente siento que me morí y estoy en ese renacer donde no me da vergüenza hablar de las cosas que hice en el pasado”, cerró la concursante.

“La verdad es que me dejaste un poco en shock con todo esto, pero te agradezco de todo corazón que me hayas compartido esta parte tuya que desconocía”, replicó Brozincevic.