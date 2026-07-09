La preocupante cifra sobre embarazadas que enciende las alertas: especialistas llaman a actuar a tiempo

Cada dos minutos una mujer muere en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, el parto o el posparto, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este escenario, especialistas advierten que los controles prenatales oportunos, la información confiable y el acceso a redes de apoyo son claves para disminuir riesgos durante la gestación.

En esa línea, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, a través de su Dirección de Salud y en conjunto con Espacio Mujer, realizó una nueva jornada del taller Gestando Bienestar, instancia dirigida a embarazadas de la comuna para abordar cambios durante la gestación, lactancia materna, cuidados prenatales y beneficios disponibles.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela Ahumada, destacó que este tipo de espacios buscan acompañar a las familias desde las primeras etapas de la vida. “Queremos que cada futura madre de Colina se sienta respaldada, informada y con acceso a profesionales y beneficios concretos”, señaló.

Por su parte, la encargada del Programa Chile Crece Contigo de Colina, María Rosa Durán, explicó que el taller entrega información práctica sobre “gestación, los cambios propios del embarazo, sus beneficios y algunas complicaciones que pudiesen presentarse”.

Desde la organización destacaron que la educación prenatal y la prevención permiten fortalecer una maternidad más segura, informada y acompañada, especialmente en una etapa donde resolver dudas a tiempo puede marcar una diferencia para la salud de la madre y del recién nacido.