Camión que transportaba furgones vuelca en Américo Vespucio y deja enlace a Cerrillos cerrado

Un accidente de tránsito generó complicaciones durante la mañana de este jueves en la comuna de Cerrillos, luego de que un camión de alto tonelaje que transportaba furgones terminara volcado en un enlace de Américo Vespucio, a la altura de la caletera del Mall Plaza Oeste.

El hecho se registró pasadas las 6:00 horas y obligó a suspender el tránsito en el sector.

Según los antecedentes preliminares, el conductor habría intentado realizar una maniobra de viraje, pero no logró concretarla y el vehículo pesado terminó atrapado en una barrera new jersey.

Desvíos y trabajos para retirar el camión

De acuerdo con lo informado en el lugar a Carabineros, el chofer no habría sufrido lesiones producto del accidente. Además, señaló que se dirigía hacia San Antonio, en la Región de Valparaíso, cuando ocurrió la emergencia vial.

El volcamiento provocó el cierre total del acceso afectado, mientras equipos de asistencia trabajan para retirar la carga y despejar la vía. La presencia del camión y los furgones sobre la estructura obligó a mantener restricciones en el tránsito durante la mañana.

Desde TransporteInforma alertaron a los conductores por la interrupción del paso en la zona. “Tránsito SUSPENDIDO en enlace que conecta local de Vespucio Sur al oriente para empalmar hacia Av. Lonquén al norte en Cerrillos, debido a camión que quedó atascado en barrera”, señalaron.

El organismo recomendó utilizar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores en terreno.