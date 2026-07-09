;

Camión que transportaba furgones vuelca en Américo Vespucio y deja enlace a Cerrillos cerrado

El camión quedó atascado contra una barrera new jersey en las cercanías del Mall Plaza Oeste.

Juan Castillo

Transporte Informa

Transporte Informa

Un accidente de tránsito generó complicaciones durante la mañana de este jueves en la comuna de Cerrillos, luego de que un camión de alto tonelaje que transportaba furgones terminara volcado en un enlace de Américo Vespucio, a la altura de la caletera del Mall Plaza Oeste.

El hecho se registró pasadas las 6:00 horas y obligó a suspender el tránsito en el sector.

Según los antecedentes preliminares, el conductor habría intentado realizar una maniobra de viraje, pero no logró concretarla y el vehículo pesado terminó atrapado en una barrera new jersey.

Revisa también:

ADN

Desvíos y trabajos para retirar el camión

De acuerdo con lo informado en el lugar a Carabineros, el chofer no habría sufrido lesiones producto del accidente. Además, señaló que se dirigía hacia San Antonio, en la Región de Valparaíso, cuando ocurrió la emergencia vial.

El volcamiento provocó el cierre total del acceso afectado, mientras equipos de asistencia trabajan para retirar la carga y despejar la vía. La presencia del camión y los furgones sobre la estructura obligó a mantener restricciones en el tránsito durante la mañana.

Desde TransporteInforma alertaron a los conductores por la interrupción del paso en la zona. “Tránsito SUSPENDIDO en enlace que conecta local de Vespucio Sur al oriente para empalmar hacia Av. Lonquén al norte en Cerrillos, debido a camión que quedó atascado en barrera”, señalaron.

El organismo recomendó utilizar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores en terreno.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad