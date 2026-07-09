Revelan llamada clave de joven de 19 años antes de ser hallada muerta en Puente Alto: investigan posible femicidio

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Una joven de 19 años fue encontrada muerta al interior de su vivienda en la comuna de Puente Alto, luego de que horas antes realizara un llamado al 133 de Carabineros para denunciar un episodio de violencia intrafamiliar.

El hecho quedó al descubierto durante la tarde del miércoles, cuando un tío de la víctima llegó hasta el domicilio, ubicado en la Villa La Frontera, y encontró el cuerpo de la mujer, dando aviso inmediato a la policía.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. De acuerdo con los primeros antecedentes, la joven presentaba lesiones equimóticas, es decir, moretones visibles en distintas zonas del cuerpo.

El comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana, explicó que las pericias iniciales aún no permiten establecer si las lesiones fueron provocadas por terceros o si corresponden a otro origen.

“Las lesiones observables no pueden ser atribuidas necesariamente a la intervención de terceras personas, y tampoco es posible descartar que sean del tipo autoinferida”, señaló el funcionario policial.

La causa precisa de muerte deberá ser determinada por la necropsia correspondiente, a cargo del Servicio Médico Legal. En paralelo, la policía mantiene diligencias para ubicar a un hombre de aproximadamente 30 años, quien sería pareja de la víctima y aparece como sospechoso en la investigación.