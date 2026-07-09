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Justicia argentina condena a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan que dejó 44 muertos

Claudio Villamide recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por la tragedia ocurrida en 2017, mientras que otros tres exaltos mandos de la Armada fueron absueltos.

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La justicia de Argentina condenó a tres años de prisión en suspenso al excomandante naval Claudio Villamide por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017, en el que perecieron sus 44 tripulantes.

El tribunal federal de la provincia de San Cruz lo halló culpable de negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto otros tres jefes navales resultaron absueltos.

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En este sentido, condenó unánimemente a Villamide, exjefe de comando de submarinos de la Armada, a tres años de prisión condicional (es decir, no irá a la cárcel) y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Absueltos otros tres exjefes navales

En cambio, resultaron absueltos los excapitanes Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Correa, los únicos junto con Villamide que fueron llevados a juicio en un proceso que convocó a un centenar de testigos.

“Haber logrado esto es un paso enorme. Con esta sentencia hay cierta justicia. Es importante haber podido probar la culpabilidad de Villamide. Fueron 44 muertes evitables”, dijo a la prensa la abogada querellante Valeria Carreras al término de la audiencia.

El ARA San Juan se hundió en 2017 e implosionó en el Atlántico Sur. La querella sostuvo que la nave había iniciado su misión de patrullaje frente a las costas argentinas sin estar en óptimas condiciones para la navegación.

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