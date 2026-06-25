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“Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo”: encaran a Luli por ‘polémico’ hábito y así reacciona la modelo

La modelo fue apuntada en una actividad de mensajes anónimos dentro de ¿Volverías con tu ex? 2 y respondió visiblemente afectada.

Javier Méndez

“Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo”: encaran a Luli por ‘polémico’ hábito y así reacciona la modelo

“Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo”: encaran a Luli por ‘polémico’ hábito y así reacciona la modelo / Mega

Nicole Moreno, más conocida como Luli, enfrentó un incómodo momento en Volverías con tu ex? 2, luego de ser cuestionada por un hábito que algunos participantes consideraron contradictorio con la imagen fitness que proyecta desde hace varios años.

La situación ocurrió durante una actividad de mensajes anónimos en el reality de Mega, instancia en la que los participantes recibieron comentarios sin firma. Uno de ellos tuvo como destinataria a la modelo y apuntó directamente al uso de vape al interior del encierro.

Encaran a Luli por hábito en ¿Volverías con tu ex? 2

¿Qué diría el mundo fitness si supieran que fumas como una chimenea un vape todo el día? Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo… ¡Coherencia, por favor!”, decía el texto leído durante la actividad.

Ante la crítica, Moreno intentó responder y defenderse frente a sus compañeros. “Nadie sabe si esto es vapor o vitamina B, porque también hay vapes de vitamina B”, señaló la modelo, buscando bajar el tono del cuestionamiento.

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Sin embargo, su explicación no convenció a todos. Luis Mateucci intervino para contradecirla y sostuvo que no correspondía presentar el hábito de esa manera.

“Está mal que le mienta a la gente porque eso no es vitamina B”, dijo el argentino, quien además apuntó a que en las competencias físicas Luli se queda sin aire.

A la discusión también se sumó Bárbara, quien comentó: “Cada uno se puede matar como quiere, libre albedrío, lo respeto si a ella le gusta tener estas dos cosas: la parte fitness y la de autodestrucción”.

Visiblemente afectada por los comentarios, Luli reaccionó con incomodidad frente al grupo. “¿Por qué me hacen esto?”, preguntó durante la dinámica. Luego agregó: “Me van a dejar mal, lo van a ver los jueces internacionales y todo”.

El episodio de emite esta noche.

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