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Corte de luz en Santiago este viernes 10 de julio: Enel anuncia interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este viernes 10 de julio: Enel anuncia interrupciones en 10 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo comunicó Enel en su sitio web, tras confirmar interrupciones en el servicio en diez comunas de la región Metropolitana durante este viernes 10 de julio.

Según lo informado por la empresa, los cortes de luz se deben a suspensiones programadas para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados por los cortes de luz en la capital:

  • Colina: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Quilicura: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
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  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Cerro Navia: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas.
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  • Estación Central: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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