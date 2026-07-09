Innovación chilena: Crean el primer Pisco Sour sin alcohol y con espuma 100% vegana

El mercado de las bebidas conscientes sigue expandiéndose con fuerza. En respuesta a un consumidor que busca cuidar su bienestar sin restarse de las instancias sociales, el emprendimiento chileno Club Reale presentó el primer sour mocktail desarrollado y elaborado íntegramente en el país.

Se trata de una propuesta que reinterpreta uno de los tragos más icónicos de la cultura local, manteniendo su equilibrio característico de acidez y dulzor, pero con un giro libre de alcohol.

Una de las mayores complejidades al replicar este cóctel de forma tradicional es la textura. Para resolverlo, el producto destaca por incorporar una innovadora espuma vegetal.

El secreto de la espuma y el apoyo de Corfo

Esta se activa fácilmente al agitar la mezcla en una coctelera o mediante el uso de un minipimer, logrando una consistencia y densidad similar a la del sour convencional, pero siendo apta para el consumo vegano

El desarrollo de esta innovadora receta contó con el cofinanciamiento de Corfo, integrándose a una robusta línea de mocktails de la marca que ya incluye versiones sin alcohol de tragos populares como el Mojito, Spritz, Paloma, Tom Collins, Sangría, Piña Colada y French 75.

Este lanzamiento llega en un momento de profundos cambios en los hábitos de consumo locales. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de alcohol en Chile ha disminuido cerca de un 30% durante la última década.

Para responder a esta demanda de alimentos funcionales, el nuevo producto no solo prescinde del alcohol, sino que además incorpora fibra prebiótica, sumando propiedades nutricionales a la experiencia del brindis.