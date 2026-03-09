Hito para la transición energética: Enel apaga turbina a diésel que funcionaba como unidad de respaldo en Tarapacá

En el marco del proceso de transición energética, Enel Generación informó la desconexión definitiva de la Turbina de Generación Tarapacá (TGTAR), ubicada en el Complejo Termoeléctrico de la Región de Tarapacá.

La medida pone fin a la operación de una unidad diésel de 24 MW, que se mantenía disponible como respaldo para el Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con el comunicado, la turbina fue puesta en servicio en 1998 dentro de Central Tarapacá y, por solicitud de autoridades, permanecía lista para apoyar “situaciones de contingencia” o necesidades operativas del sistema. Además, se utilizaba en maniobras del Plan de Recuperación del Servicio, aportando energía adicional para restablecer operaciones del sistema eléctrico.

Menos diésel y un paso hacia el cierre total del complejo termoeléctrico

La empresa enmarca esta decisión en su estrategia de reducción de generación térmica. En el texto se afirma que, tras cumplir obligaciones ambientales y normativa aplicable, la desconexión permite eliminar de su matriz un consumo anual aproximado de 3.500 m³ de diésel, con el objetivo de avanzar “de manera concreta” en la reducción de emisiones asociadas a este tipo de generación.

El cierre de esta turbina también marca un avance en el proceso mayor de retiro del Complejo Termoeléctrico Tarapacá. Según Enel, la infraestructura se encuentra actualmente en etapa de puesta en seguridad, de acuerdo con su Resolución de Calificación Ambiental, como parte del plan integral de desarme de instalaciones y de la “transformación progresiva” del parque generador de la compañía.

En términos de economía de bolsillo, este tipo de movimientos suele reabrir la discusión sobre el impacto de la transición energética en costos de generación, seguridad de suministro y resiliencia ante contingencias.

Enel, en este caso, enfatiza que la unidad operaba como respaldo, lo que explica la coordinación previa y la necesidad de asegurar que el sistema mantenga alternativas para recuperación ante eventos mayores.