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Exclusiva tienda de ropa en Chile confirma cierre definitivo: ya comenzó el remate final con hasta 70% de descuento

“Esta es tu oportunidad de encontrar prendas únicas, colores increíbles y diseños que no volverán”, aseguraron en las redes sociales.

Javier Méndez

Exclusiva tienda de ropa en Chile confirma cierre definitivo: ya comenzó el remate final con hasta 70% de descuento

Exclusiva tienda de ropa en Chile confirma cierre definitivo: ya comenzó el remate final con hasta 70% de descuento / Dzmitrock87

Recientemente se confirmó el cierre definitivo de otra tienda de ropa. Esta vez se trata de Caravana, un local con prendas exclusivas que el año pasado ya había coqueteado con la idea de bajar la cortina para siempre.

Durante los últimos días, y a través de sus redes sociales, han comunicado la noticia e incluso anunciado un remate final de prendas con hasta un 70% de descuento.

Según informaron, se pondría un punto final al espacio que mantuvieron por años en Luis Pasteur 6199, en la comuna de Vitacura, en Santiago.

Eso sí, se mantendrían activos en Pucón, específicamente en General Urrutia 283, donde se ubica su otra sucursal.

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En la caja de comentarios, no fueron pocos los usuarios que cuestionaron el inminente final, ya que en agosto del año 2025 ya se había comunicado lo mismo.

Desde Caravana salieron a aclarar el punto. “El año pasado logramos seguir gracias al apoyo de nuestras clientas. Esta vez sí estaremos en proceso de cierre definitivo y por eso el 70% de descuento”, respondieron.

Los últimos descuentos también están disponibles en su sitio web y con envíos a todas las regiones del país. “Si aún no vienes, esta es tu oportunidad de encontrar prendas únicas, colores increíbles y diseños que no volverán”, señalaron en Instagram.

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