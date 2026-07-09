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Revelan la millonaria cifra que Leonardo Farkas estaría exigiendo a conocido periodista de televisión: conoce todos los detalles

El programa “Plan Perfecto” dio a conocer la pena que solicitó el empresario contra el comunicador.

Nicolás Lara Córdova

Revelan la millonaria cifra que Leonardo Farkas estaría exigiendo a conocido periodista de televisión: conoce todos los detalles

A finales de junio se dio a conocer que Leonardo Farkas interpuso una querella por presuntas injurias y calumnias contra el periodista de espectáculos Sergio Rojas.

La acción judicial fue presentada luego de que el comunicador revelara en el programa Que te lo digo que su compañera de panel, Claudia Schmidt, no asistía a las fiestas del empresario porque, según ella, eran “orgías colectivas”.

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Este jueves, en el más reciente episodio de Plan Perfecto, se entregaron nuevos detalles de la querella presentada por Leonardo Farkas contra Sergio Rojas por el delito de injurias graves.

En el documento, el empresario sostiene que las declaraciones del periodista no solo son falsas, sino que también “provocan un grave menoscabo a su reputación, afectando la imagen personal, familiar y profesional que legítimamente ha construido ante la comunidad como empresario y filántropo”.

Las penas que solicitó Leonardo Farkas contra Sergio Rojas

Según la información entregada en Chilevisión, Leonardo Farkas estaría solicitando una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 150 UTM —equivalentes a cerca de $10 millones— por cada uno de los delitos que atribuye al comunicador.

En conversación con Primer Plano, Sergio Rojas se refirió a la querella y aseguró que está “acostumbrado a ir a tribunales”, además de definirse como el “Pablo Honorato del espectáculo”.

“Este tipo de causas, que he enfrentado por años, el castigo real son básicamente las disculpas públicas. Eso es lo que se le ha exigido a la gente que pierde. Yo no he visto que nadie se haya ido preso o haya pagado plata. No tengo temor ante esta querella”, comentó.

“Si contar eso es un delito, me tendré que ir a la cárcel. Ojalá lo vea para que me dé algo de plata, ya que a él le gusta regalar plata a todo el mundo. Me imagino que me va a tirar unos billetes, si es que no me encandilo con sus dientes”, agregó.

Finalmente, el comunicador aseguró que nunca pensó que la situación llegaría a tribunales y afirmó que aún no ha sido notificado oficialmente de la querella.

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