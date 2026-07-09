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DT de Marruecos lanzó advertencia a Francia tras eliminación del Mundial: “Fueron mejores, pero...”

“Tenemos un equipo que puede hacer realidad muchos sueños en el futuro”, aseguró Mohamed Ouahbi, quien ya se proyecta para la próxima Copa del Mundo.

Javier Catalán

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Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

Luego de un Mundial 2026 de gran nivel, este jueves Marruecos cayó eliminado a manos de Francia en cuartos de final, siendo totalmente dominado por el conjunto europeo.

Si bien ante “Le Blues” sufrieron, el proyecto de los “Leones del Atlas” sigue siendo uno de los más ilusionantes del planeta y así también lo sabe su entrenador, Mohamed Ouahbi, quien lanzó una premonición para la siguiente Copa del Mundo.

“Quedó claro que Francia fue la selección más potente, pero creo que podemos llegar más lejos y quizás eliminarlos dentro de cuatro años”, afirmó el exseleccionador de la generación Sub 20 de su país, que fue campeona mundial en nuestro país.

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El técnico de 49 años llegó al cargo para reemplazar Walid Regragui, luego de que este fuera cesado de su cargo tras perder en cancha la Copa África a inicios de este 2026 y, con solo unos meses de trabajo logró mostrar un gran fútbol en la cita planetaria.

Tenemos un equipo que puede hacer realidad muchos sueños en el futuro y ganar trofeos. estamos en el camino correcto“, sentenció Ouahbi,

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