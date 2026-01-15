Región Metropolitana tiene 34 mil departamentos en venta: estas son las comunas con más oferta

El mercado inmobiliario de la Región Metropolitana atraviesa una contracción histórica del stock disponible en el cuarto trimestre de 2025, con solo 34.141 departamentos en oferta, un 13,9% menos que en el mismo período de 2024.

Sin embargo, las ventas se mantienen estables gracias al subsidio a la tasa de interés para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, que ha impulsado la demanda en segmentos accesibles.

El reporte trimestral de Colliers revela que se comercializaron 5.016 departamentos durante octubre-diciembre, cifras similares al trimestre anterior y sostenidas por el programa gubernamental.

Pese a la menor oferta, los precios se estabilizan en 79,5 UF/m² promedio, aunque aún por debajo del pico de 79,9 UF/m² registrado a inicios de año.

La comuna de Santiago lidera con autoridad, concentrando el 20% del stock total disponible (6.958 unidades). Le siguen La Florida con 14% (4.864) y Ñuñoa con 12% (3.946), agrupando entre las tres el 46% de toda la oferta del Gran Santiago.

El Top 10 lo completan:

Macul 6% (2.128).

Cerrillos 6% (2.017).

La Cisterna 4% (1.430).

Las Condes 4% (1.289).

San Joaquín 3% (1.177).

Independencia 3% (934).

Vitacura 2% (849).

En ventas trimestrales, el panorama es similar: Santiago con 17%, La Florida 16% y Ñuñoa 12%. Este dominio central refleja la preferencia por ubicaciones y conectividad, pese a la alta competencia por unidades limitadas.

Les siguen: Cerrillos (6%), La Cisterna (5%), Macul (4%), Las Condes (4%), Estación Central (3%), Providencia (2%) e Independencia (2%).

Los precios por comuna también muestran una brecha marcada entre sectores:

Vitacura : 133 UF/m² (líder absoluto)

: (líder absoluto) Las Condes : 110,7 UF/m² (estable)

: (estable) La Florida: 75 UF/m² (+2% vs 3T 2025)

El alza en La Florida destaca como señal de recuperación en segmentos medios, mientras las zonas altas mantienen valores de lujo estables.

Colliers Ampliar

1D-1B y 2D-2B acaparan casi la mitad del mercado

La oferta se distribuye así por tamaño:

1 Dormitorio - 1 Baño : 24%

: 2 Dormitorios - 2 Baños : 22%

: Total ambas : 46%

: 2D-1B : 9%

: 9% 3D-2B y Estudios: 7% cada una

Esta estabilidad confirma la preferencia por departamentos compactos, ideales para jóvenes profesionales y primeras viviendas.

Casas: stock aún supera la demanda

En el segmento casas, el stock alcanza 3.202 unidades (-6,7% vs 3T), superando las 2.896 unidades de fin de 2024. Se vendieron 653 casas, un 41% más que hace un año, con precios estables en 73,2 UF/m².

Colina (+2%) y Lampa (+1%) lideran las alzas anuales, señalando interés creciente en periferias con mejor relación calidad-precio.

Pronóstico 2026

Expertos proyectan más caídas en el stock por la acelerada liquidación de proyectos finalizados, pero ven señales positivas: el subsidio reactiva ventas y desata nueva producción de proyectos.

“La combinación de menor oferta y demanda sostenida podría disparar precios en 2026”, advierten analistas.