;

Región Metropolitana tiene 34 mil departamentos en venta: estas son las comunas con más oferta

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registra un stock disponible de 34.141 unidades, disminuyendo nuevamente respecto al mismo periodo del año anterior.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

El mercado inmobiliario de la Región Metropolitana atraviesa una contracción histórica del stock disponible en el cuarto trimestre de 2025, con solo 34.141 departamentos en oferta, un 13,9% menos que en el mismo período de 2024.

Sin embargo, las ventas se mantienen estables gracias al subsidio a la tasa de interés para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, que ha impulsado la demanda en segmentos accesibles.

El reporte trimestral de Colliers revela que se comercializaron 5.016 departamentos durante octubre-diciembre, cifras similares al trimestre anterior y sostenidas por el programa gubernamental.

Pese a la menor oferta, los precios se estabilizan en 79,5 UF/m² promedio, aunque aún por debajo del pico de 79,9 UF/m² registrado a inicios de año.

Revisa también:

ADN

La comuna de Santiago lidera con autoridad, concentrando el 20% del stock total disponible (6.958 unidades). Le siguen La Florida con 14% (4.864) y Ñuñoa con 12% (3.946), agrupando entre las tres el 46% de toda la oferta del Gran Santiago.

El Top 10 lo completan:

  • Macul 6% (2.128).
  • Cerrillos 6% (2.017).
  • La Cisterna 4% (1.430).
  • Las Condes 4% (1.289).
  • San Joaquín 3% (1.177).
  • Independencia 3% (934).
  • Vitacura 2% (849).

En ventas trimestrales, el panorama es similar: Santiago con 17%, La Florida 16% y Ñuñoa 12%. Este dominio central refleja la preferencia por ubicaciones y conectividad, pese a la alta competencia por unidades limitadas.

Les siguen: Cerrillos (6%), La Cisterna (5%), Macul (4%), Las Condes (4%), Estación Central (3%), Providencia (2%) e Independencia (2%).

Los precios por comuna también muestran una brecha marcada entre sectores:

  • Vitacura133 UF/m² (líder absoluto)
  • Las Condes110,7 UF/m² (estable)
  • La Florida75 UF/m² (+2% vs 3T 2025)

El alza en La Florida destaca como señal de recuperación en segmentos medios, mientras las zonas altas mantienen valores de lujo estables.

ADN

Colliers

1D-1B y 2D-2B acaparan casi la mitad del mercado

La oferta se distribuye así por tamaño:

  • 1 Dormitorio - 1 Baño24%
  • 2 Dormitorios - 2 Baños22%
  • Total ambas46%
  • 2D-1B: 9%
  • 3D-2B y Estudios: 7% cada una

Esta estabilidad confirma la preferencia por departamentos compactos, ideales para jóvenes profesionales y primeras viviendas.

Casas: stock aún supera la demanda

En el segmento casas, el stock alcanza 3.202 unidades (-6,7% vs 3T), superando las 2.896 unidades de fin de 2024. Se vendieron 653 casas, un 41% más que hace un año, con precios estables en 73,2 UF/m².

Colina (+2%) y Lampa (+1%) lideran las alzas anuales, señalando interés creciente en periferias con mejor relación calidad-precio.

Pronóstico 2026

Expertos proyectan más caídas en el stock por la acelerada liquidación de proyectos finalizados, pero ven señales positivas: el subsidio reactiva ventas y desata nueva producción de proyectos.

“La combinación de menor oferta y demanda sostenida podría disparar precios en 2026”, advierten analistas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad