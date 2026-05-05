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Controversia en colegio de Limache por taller literario con textos de violencia sexual para alumnos de básica

El establecimiento reconoció que se abordaron contenidos que “no se ajustaron a la edad de los estudiantes”, mientras que la tallerista sostuvo que “no todos los niños vieron”.

Ruth Cárcamo

Foto extraída del sitio web del Colegio Marista de Limache

Foto extraída del sitio web del Colegio Marista de Limache

Las alarmas se encendieron en el Colegio Marista de Limache luego de que la escritora Paulina Bermúdez realizara un taller por el Mes del Libro para alumnos de quinto y sexto básico, en el que se presentaron textos de ficción que incluían violencia sexual.

Según consignó El Mercurio de Valparaíso, uno de los textos que generó mayor controversia fue “El defensor de la fe”, del escritor Jorge Baradit, en que se lee:

A una le puse el cañón de la pistola en la vagina y disparé, a otra le metí un taladro por el ano y lo hice funcionar, a la hermana le corté los pezones con una tijera, le abrí el cráneo y eyaculé directo sobre su hipotálamo

—  “El defensor de la fe”

El director del establecimiento, Fernando Figueroa, reconoció en un comunicado a los apoderados que “en el desarrollo de dicha actividad se abordaron contenidos que no se ajustaron a la edad de los estudiantes, generando inquietud e incomodidad”.

También dispuso medidas de apoyo psicológico para los estudiantes que lo necesiten, además de una “revisión del proceso de implementación de este tipo de actividades con agentes externos”.

Paulina Bermúdez responde

Consultada por el citado medio, Paulina Bermúdez explicó que Instituto Marista de Limache la contactó con un mes de anticipación “para realizar alguna actividad por el Mes del Libro. Para quinto y sexto básico escogí textos del proyecto ‘Basta’ que es una antología liderada por Pía Barros, escritora nacional, con un comité editorial”.

En esa línea, detalló que existe “Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género”, “Basta, más de 100 hombres contra la violencia de género” y “Basta, más de 100 escritores o textos contra la violencia infantil”. La escritora indicó que “esas tres antologías fueron las que trabajamos. En total, todos los textos son más de 300”.

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“Entonces, una persona se fija específicamente en el texto que aparece ahí de Jorge Baradit, que está antologado, por supuesto, que no todos los niños vieron, que no lo llevé con un carácter sexualizante, estábamos hablando de violencia”, añadió.

Asimismo, remarcó que “en ningún momento yo leí en voz alta ese texto, en ningún momento obligué a que leyeran ese texto”, aunque reconoció que es posible que un estudiante lo haya leído.

Superintendencia de la Educación

Tras un oficio del diputado Javier Olivares (PDG), desde la Superintendencia de la Educación señalaron que: “Al tomar conocimiento del hecho, se procedió a ingresar una denuncia de oficio con el objetivo de recabar antecedentes por parte del establecimiento educacional”, para indagar las medidas adoptadas por el recinto y verificar si estas se ajustan a la normativa educacional vigente.

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