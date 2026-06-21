;

Subsecretario de Justicia asegura que Rancagua “sería plan B” si tribunal frena ampliación de cárcel Santiago 1

Luis Silva advirtió que el sistema penitenciario enfrenta sobreocupación y que el Ejecutivo ya analiza alternativas para aumentar plazas.

Martín Neut

Subsecretario de justicia Luis Silva

Subsecretario de justicia Luis Silva / Oscar Guerra

La ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua asoma como la principal alternativa del Gobierno si el proyecto de Santiago 1 no logra superar los obstáculos judiciales que hoy mantienen paralizada su ejecución.

Así lo confirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien sostuvo que el Ejecutivo ya cuenta con un plan alternativo para sumar plazas al sistema penitenciario.

Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, afirmó la autoridad a TVN.

Revisa también:

ADN

De todos modos, Silva recalcó que la prioridad del Gobierno sigue siendo concretar la ampliación de Santiago 1, proyecto suspendido por una resolución judicial mientras la Corte de Apelaciones revisa la medida precautoria.

Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior”, sostuvo.

24 mil nuevas plazas para el 2031

El subsecretario advirtió que la necesidad de nuevos recintos responde al fuerte aumento de la población penal. Según detalló, en 2022 había cerca de 40 mil internos y hoy la cifra bordea los 65 mil.

Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad”, señaló.

En ese contexto, el Ejecutivo impulsa un plan para crear 24 mil nuevas plazas al 2031, con proyectos en ciudades como Copiapó, Calama, Antofagasta, Arica y Rancagua.

Silva agregó que el Gobierno evalúa un penal exclusivo para internos de alta peligrosidad y que la ubicación de futuros recintos seguirá un criterio claro: “Siempre aislado, definitivamente”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad