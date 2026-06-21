Subsecretario de Justicia asegura que Rancagua “sería plan B” si tribunal frena ampliación de cárcel Santiago 1

La ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua asoma como la principal alternativa del Gobierno si el proyecto de Santiago 1 no logra superar los obstáculos judiciales que hoy mantienen paralizada su ejecución.

Así lo confirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien sostuvo que el Ejecutivo ya cuenta con un plan alternativo para sumar plazas al sistema penitenciario.

“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, afirmó la autoridad a TVN.

De todos modos, Silva recalcó que la prioridad del Gobierno sigue siendo concretar la ampliación de Santiago 1, proyecto suspendido por una resolución judicial mientras la Corte de Apelaciones revisa la medida precautoria.

“Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior”, sostuvo.

24 mil nuevas plazas para el 2031

El subsecretario advirtió que la necesidad de nuevos recintos responde al fuerte aumento de la población penal. Según detalló, en 2022 había cerca de 40 mil internos y hoy la cifra bordea los 65 mil.

“Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad”, señaló.

En ese contexto, el Ejecutivo impulsa un plan para crear 24 mil nuevas plazas al 2031, con proyectos en ciudades como Copiapó, Calama, Antofagasta, Arica y Rancagua.

Silva agregó que el Gobierno evalúa un penal exclusivo para internos de alta peligrosidad y que la ubicación de futuros recintos seguirá un criterio claro: “Siempre aislado, definitivamente”.