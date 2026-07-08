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Renuncia jefa de Repostería Presidencial ligada al polémico almuerzo del Presidente Kast con excompañeros en La Moneda

Francisca Alcalde dejó el cargo tras poco más de cuatro meses en funciones; en Palacio aseguran que asumirá un nuevo desafío laboral.

Martín Neut

Francisca Alcalde Correa

Francisca Alcalde Correa

Francisca Alcalde Correa dejó su cargo como jefa del Departamento de Repostero Presidencial y Casino General de la Presidencia, función que había asumido en marzo y que mantuvo durante poco más de cuatro meses en La Moneda.

La salida de la funcionaria ocurre luego de que su nombre quedara asociado a uno de los episodios más cuestionados de la actual administración: el almuerzo privado que el Presidente José Antonio Kast sostuvo en Palacio con un grupo de sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica.

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Según The Clinic, Alcalde participó, junto a la jefa de gabinete presidencial, Catalina Ugarte, en la organización de la actividad que generó críticas desde la oposición e incluso sectores oficialistas, debido al uso de dependencias de La Moneda para una instancia de carácter personal.

Salida en buenos términos

Tras la controversia, el Mandatario reconoció que la reunión había sido un error y aseguró que no se repetirían encuentros de esa naturaleza en la sede presidencial.

Desde Presidencia señalaron que la renuncia de Alcalde respondió a una nueva oportunidad laboral y que la exfuncionaria volverá a trabajar junto a Magdalena Díaz, exjefa de gabinete de Sebastián Piñera, quien había recomendado su incorporación al Gobierno.

Además, aseguraron que su salida se produjo en buenos términos y que dejó sugerido a quien podría asumir el puesto.

Sin embargo, dentro de La Moneda también circula una versión que apunta a eventuales diferencias con el director administrativo de Presidencia, Julio Feres, debido a los recortes presupuestarios impulsados bajo una política de austeridad y contención del gasto.

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