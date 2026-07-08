Alcalde Alessandri alerta aumento de millonaria deuda en contribuciones y apunta a “efecto CAE” tras anuncio de exención

En medio del debate por la reforma que impulsa el Gobierno para eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), afirmó que el anuncio ya ha tenido efectos en el comportamiento de los contribuyentes de su comuna.

En entrevista con La Tercera, el jefe comunal comparó la situación con el denominado “efecto CAE", asegurando que “cuando se anuncia que para el pago de contribuciones va a haber una exención para el adulto mayor, a nosotros nos aumentó la morosidad considerablemente".

Según explicó, la deuda pasó de $5.085 millones en 2023 a $6.974 millones en 2024 y actualmente se acerca a los $8.000 millones. Alessandri sostuvo que el sistema “se ha deslegitimado” debido al aumento de las tasaciones y a la falta de claridad sobre el cálculo del impuesto.

“El adulto mayor no tiene que pagar contribuciones”

“El Estado no te explica cómo calcula el monto de tu casa”, cuestionó, agregando que esto ha provocado que las contribuciones “pierdan legitimidad social y finalmente la morosidad suba".

Pese al impacto en las finanzas municipales, el alcalde manifestó su respaldo a la propuesta de eliminar este cobro para todos los mayores de 65 años, sin distinguir por nivel de ingresos.

“El adulto mayor no tiene que pagar contribuciones independiente de su situación", afirmó, insistiendo en que corresponde buscar otras fórmulas para compensar la menor recaudación de los municipios.