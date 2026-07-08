;

Confirman la plataforma que transmitirá el amistoso entre Colo Colo y Millonarios: horario y cómo ver en vivo

Albos y colombianos se verán las caras para celebrar el aniversario número 80 del cuadro de Bogotá.

Javier Catalán

Agencia Uno y Getty Images

Agencia Uno y Getty Images

Luego de terminar de buena forma el primer semestre del año, Colo Colo viajará en los próximos días a Colombia para comenzar su intertemporada de cara al inicio de la segunda rueda, donde también disputará un partido amistoso.

El “Cacique” se verá las caras ante Millonarios en El Campín de Bogotá el sábado 18 de julio, un duelo enmarcado en el aniversario número 80 del elenco local.

Si bien esta noticia era sabida hace un par de semanas, aún restaba conocer el horario y si habría transmisión del choque, lo cual se confirmó este miércoles.

Revisa también:

ADN

La plataforma que anunció que televisará el partido amistoso fue Disney+, aplicación de streaming a la cual hay que estas suscrito para acceder al contenido.

Además, fue la misma señal la que confirmó que la transmisión irá de las 18:45 horas hasta las 21:00, por lo que se espera que el inicio del encuentro sea a las 19:00 horas de Chile.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad