Confirman la plataforma que transmitirá el amistoso entre Colo Colo y Millonarios: horario y cómo ver en vivo

Luego de terminar de buena forma el primer semestre del año, Colo Colo viajará en los próximos días a Colombia para comenzar su intertemporada de cara al inicio de la segunda rueda, donde también disputará un partido amistoso.

El “Cacique” se verá las caras ante Millonarios en El Campín de Bogotá el sábado 18 de julio, un duelo enmarcado en el aniversario número 80 del elenco local.

Si bien esta noticia era sabida hace un par de semanas, aún restaba conocer el horario y si habría transmisión del choque, lo cual se confirmó este miércoles.

La plataforma que anunció que televisará el partido amistoso fue Disney+, aplicación de streaming a la cual hay que estas suscrito para acceder al contenido.

Además, fue la misma señal la que confirmó que la transmisión irá de las 18:45 horas hasta las 21:00, por lo que se espera que el inicio del encuentro sea a las 19:00 horas de Chile.