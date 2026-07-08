FOTOS. La Moneda reabre histórico cruce peatonal por conmemoración de los 200 años de la Presidencia
El paso volvió a habilitarse para la ciudadanía por primera vez desde la administración de Ricardo Lagos, como parte de las actividades del bicentenario.
En el marco de la conmemoración por los 200 años de la Presidencia de la República de Chile, este miércoles 8 de julio se reabrió al público el histórico cruce peatonal del Palacio de La Moneda.
El paso estuvo habilitado entre las 10:30 y las 12:30 horas, conectando la Alameda con la calle Moneda, lo que permitió a la ciudadanía acceder y recorrer parte del palacio presidencial.
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Aunque este cruce fue de libre acceso durante años, dejó de estar habilitado para el público durante la administración del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Actividades por el bicentenario de la Presidencia
La conmemoración continuará este jueves con el juramento a la bandera, programado para las 11:00 horas en la Plaza de la Ciudadanía. Más tarde, el presidente José Antonio Kast encabezará un almuerzo con los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de integrantes de la familia Piñera Morel.
Posteriormente, los asistentes visitarán el Museo Histórico Nacional, donde se exhibe una muestra de objetos y piezas vinculadas a la historia presidencial de Chile. Por último, se espera un discurso del Mandatario.
Revisa aquí la reapertura del cruce peatonal del Palacio de La Moneda:
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