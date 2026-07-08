En el marco de la conmemoración por los 200 años de la Presidencia de la República de Chile, este miércoles 8 de julio se reabrió al público el histórico cruce peatonal del Palacio de La Moneda.

El paso estuvo habilitado entre las 10:30 y las 12:30 horas, conectando la Alameda con la calle Moneda, lo que permitió a la ciudadanía acceder y recorrer parte del palacio presidencial.

Aunque este cruce fue de libre acceso durante años, dejó de estar habilitado para el público durante la administración del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).

Actividades por el bicentenario de la Presidencia

La conmemoración continuará este jueves con el juramento a la bandera, programado para las 11:00 horas en la Plaza de la Ciudadanía. Más tarde, el presidente José Antonio Kast encabezará un almuerzo con los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de integrantes de la familia Piñera Morel.

Posteriormente, los asistentes visitarán el Museo Histórico Nacional, donde se exhibe una muestra de objetos y piezas vinculadas a la historia presidencial de Chile. Por último, se espera un discurso del Mandatario .

Revisa aquí la reapertura del cruce peatonal del Palacio de La Moneda:

FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

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