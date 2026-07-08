“Para nosotras es ideal que se hagan más eventos internacionales en Chile, sería súper bueno para competir más en nuestra pista”

El pasado 28 de junio, las mellizas Antonia y Melita Abraham consiguieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo disputada en Lucerna, Suiza, siendo esta su tercera medalla en menos de un mes, sumando un nuevo logro en su carrera deportiva.

Así, las chilenas se ubicaron como uno de los binomios más fuertes en el remo internacional y, gracias a su nivel, han obtenido la medalla de bronce en Sevilla (España), la plata en Plovdiv (Bulgaria) y el último bronce en Lucerna.

En conversación con ADN Deportes, el binomio conversó sobre el esfuerzo que han realizado junto con su familia y además, habló sobre los avances que ha tenido la reconstrucción del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma tras el incendio que lo destruyó en febrero del 2026.

- ¿Qué han podido saber de los avances en la reconstrucción de Curauma? ¿Ha existido algún apoyo por parte de las autoridades?

Melita: Por parte de las autoridades sí hemos tenido apoyo. Hasta donde estuvimos nosotras ya se habían retirado los escombros y, por lo menos, vamos a tener una flota de botes para poder competir en el Odesur, que eso era lo que más nos complicaba porque Chile se quedó sin ningún bote. Con eso, como equipo, estamos tranquilos. Nosotras tenemos la suerte de que contamos con nuestros sponsors que nos han ayudado a reponer nuestros botes personales. Entonces, gracias a todo el apoyo en general de todos y por habernos unido, vamos a poder llegar a Chile y tener por lo menos un cuarto de lo que teníamos.

- ¿Cómo reaccionó su familia a los logros que han obtenido últimamente?

Antonia: Están súper contentos. La familia es la primera que va a estar siempre en las buenas y en las malas. Nos han apoyado harto. Están disfrutando desde Chile estos logros. Ellos se levantan a las 4 o 5 de la mañana o a la hora que toque para ver las regatas. A veces hay regatas que no se transmiten en vivo, así que ven unas banderitas que avanzan. Los queremos un montón, los echamos de menos y todo esto también lo hacemos por nosotras, pero también por ellos que están allá ‘bancando’ todo el proceso.

- Ustedes en sus redes publicaron que Lucerna es la mejor pista del mundo, ¿por qué es así?

Melita: En general, en el mundo del remo conocemos Lucerna como la mejor pista del mundo. Cuando compiten aquí, como que se ‘gradúan’ viniendo a Lucerna, como que dicen “ya me puedo retirar tranquilo”. Es una pista que, primero, es muy antigua y se ocupa solo para competir, nadie la ocupa para entrenar, ni los mismos suizos. También el paisaje es hermoso, hay unas vaquitas pastando al lado con sus típicos cencerros, entonces uno de verdad parece como que estuviera remando en un cuento. A nivel de competencia, aquí las condiciones son súper parejas para todos, entonces lo tiene todo.

- También en sus redes publicaron un video donde le pidieron al Team Chile un evento en Curauma. ¿Qué les gustaría? ¿Alguna fecha del Mundial o algún otro torneo en particular?

Antonia: No pensé que había llegado tan lejos el comentario (ríe). Para nosotras es ideal que se hagan más eventos en Chile. Sería un sueño volver a tener un Panamericano en Curauma o en Laguna Grande. Sería súper bueno, pero que haya regatas de nivel, no regionales ni nacionales, sino que traigan regatas de nivel para poder competir más en nuestra pista.