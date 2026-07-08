En un sorpresivo giro político al interior del Congreso Nacional, la bancada de senadores del Partido por la Democracia (PPD) anunció un acuerdo clave con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

El pacto modifica sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo sobre los años de invariabilidad tributaria para grandes inversiones en el país, destrabando uno de los puntos más complejos de la megarreforma.

Tras semanas de intensas negociaciones y “fricciones” públicas con el jefe de la billetera fiscal, el PPD logró que el Gobierno acogiera el 90% de su contrapropuesta, lo que de paso frena (por parte de este comité) la advertencia de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

El nuevo esquema por tramos: El fin de los 25 años fijos

El punto central del acuerdo radica en derribar la propuesta inicial del Gobierno, que establecía una invariabilidad tributaria plana de 25 años para los grandes proyectos.

A partir de las indicaciones que ingresarán formalmente a trámite, se implementará un sistema escalonado dependiente de los montos de inversión:

Tramo Base (10 años): Para inversiones que tengan una barrera de entrada de hasta 100 millones de dólares.

Para inversiones que tengan una barrera de entrada de hasta 100 millones de dólares. Tramo Intermedio (Hasta 15 años): Para proyectos con una barrera de entrada de hasta 350 millones de dólares.

Para proyectos con una barrera de entrada de hasta 350 millones de dólares. Tramo Máximo (25 años): Reservado exclusivamente para mega inversiones que alcancen o superen los 500 millones de dólares.

“Esta es una propuesta totalmente distinta a la que estaba originalmente. El Gobierno ha agregado además que aquí no está exento el royalty, por lo tanto, la gran minería tendrá un beneficio secundario para la repartición de fondos a las distintas comunas del país”, explicó el jefe de la bancada del PPD en el Senado.

Adicionalmente, se logró incorporar una sobretasa permanente del 1,5% (que operará como una prima de entrada) para las empresas que opten a estos regímenes, junto a un esquema de revisión permanente y programada de las inversiones ejecutadas.

Pese al optimismo del Ejecutivo por este “humo blanco” en materia impositiva, la megarreforma aún no tiene el camino completamente despejado.

Todavía persisten discrepancias profundas en los artículos relacionados con normas medioambientales (específicamente en el articulado que busca indemnizar a empresas cuyos proyectos sufran reveses judiciales), por lo que otros sectores de la oposición legislativa mantienen en pie la reserva de constitucionalidad.