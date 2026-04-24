Tras admitir “error”: Presidente Kast reconoce que hubo financiamiento público en almuerzo con excompañeros

Asimismo, el Mandatario afirmó que han respondido “todos los oficios de fiscalización” de la Contraloría.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Esta tarde, el Presidente José Antonio Kast abordó nuevamente la polémica generada por el almuerzo con sus excompañeros en el Palacio de La Moneda, situación que derivó en un requerimiento ante la Contraloría.

Cabe recordar que durante esta mañana, en el seminario del Consejo para la Transparencia, el Mandatario señaló que “uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento”.

“No se va a volver a repetir. Así que no se preocupen, nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, añadió en la instancia.

Posteriormente, en un punto de prensa en La Moneda, el Presidente Kast enfatizó que “le hemos contestado todos los oficios de fiscalización” de la Contraloría.

“En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio, agregó.

También aseguró que en otras actividades, como el cóctel realizado en La Moneda, no se utilizaron recursos públicos.

