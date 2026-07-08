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Un DT chileno sorprende y firma contrato en Europa hasta 2027: anuncio oficial

Udinese confirmó la continuidad de Julio Gutiérrez como técnico de su equipo Primavera, cargo que asumió en mayo de 2025.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

@Udinese_1896

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Julio Gutiérrez, técnico chileno y exdelantero nacional, fue ratificado como el entrenador de la categoría Primavera (Sub 20) del Udinese de Italia, club donde también tuvo una etapa como futbolista.

“Julio Gutiérrez confirmado al frente del Primavera. El entrenador chileno ha renovado hasta el 30 de junio de 2027″, escribió el elenco italiano a través de sus redes sociales.

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Gutiérrez asumió el cargo en mayo del 2025, luego de desempeñarse durante tres temporadas como segundo entrenador del equipo Primavera de la Juventus, donde integró el cuerpo técnico junto a Jani Sturm e Igor Bubnjic.

El exdelantero se formó en Unión Española y, tras destacar en el Preolímpico de Sydney, fue fichado por el Udinese en el año 2000. Posteriormente, continuó su carrera en el fútbol italiano, defendiendo las camisetas de Messina, Pescara, Sambenedettese y Grosseto.

Luego de su experiencia en Europa, el delantero volvió al fútbol chileno para vestir nuevamente la camiseta de Unión Española y jugar por Universidad Católica. Más tarde, sumó pasos por Colombia y Venezuela, donde se retiró en 2013.

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