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Invariabilidad tributaria tensiona la oposición: Frente Amplio “lamenta” acuerdo del PPD con el Gobierno

El bloque opositor manifestó su rechazo al entendimiento alcanzado en el Senado y apuntó a la extensión del beneficio para grandes proyectos.

Martín Neut

Beatriz Sánchez

Beatriz Sánchez / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El acuerdo alcanzado entre el Partido por la Democracia (PPD), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para destrabar la discusión sobre invariabilidad tributaria generó reparos al interior de la oposición.

Desde el Frente Amplio cuestionaron el entendimiento, que modificó la propuesta inicial del Ejecutivo de mantener una invariabilidad tributaria general de 25 años, estableciendo en cambio un esquema escalonado.

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El cambio será de 10 años para inversiones menores, 15 años para proyectos intermedios y hasta 25 años para iniciativas que superen los US$500 millones.

“Yo lo lamento”

La colectividad opositora señaló que no comprende el acuerdo alcanzado y manifestó su decepción por la decisión del PPD de respaldar la fórmula negociada con el Gobierno.

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, expresó sus reparos al pacto y afirmó: “Yo lamento que el PPD haya llegado a un acuerdo con el gobierno”.

Las críticas apuntan principalmente a que la nueva propuesta mantiene la posibilidad de extender la invariabilidad tributaria por un cuarto de siglo para grandes inversiones, pese a que el acuerdo redujo el plazo general planteado originalmente por el Ejecutivo.

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