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Detective PDI que se parapetó en Las Condes queda bajo resguardo policial y con prohibición de acercamiento de colegas

El funcionario fue trasladado junto a su familia y la fiscalía inició diligencias para revisar los antecedentes expuestos durante el procedimiento.

Martín Neut

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que el martes se parapetó en un edificio de Las Condes quedó bajo medidas de protección mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente indaga las denuncias que realizó durante el procedimiento, relacionadas con supuestas amenazas y hechos de corrupción interna.

Tras ser asistido por personal policial, el funcionario de 47 años fue trasladado a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) para una evaluación médica y constatación de lesiones. Posteriormente, fue llevado junto a su familia hasta su domicilio.

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Como parte de las primeras diligencias, se dispuso un punto fijo de Carabineros en su vivienda y una prohibición de acercamiento para funcionarios de la PDI, con el objetivo de resguardar al detective mientras avanza la investigación.

“Si me matan, van a plantar una pistola”

Durante el operativo, el funcionario entregó su arma de servicio y sus municiones, asegurando que temía ser involucrado en un delito. “Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho”, afirmó.

La Fiscalía Metropolitana Oriente también ordenó peritajes al arma entregada, una pistola Glock calibre .40 con 16 cartuchos, la que será analizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

El detective aseguró durante el procedimiento que había sido obligado a cometer delitos y denunció presuntas redes de corrupción, antecedentes que ahora deberán ser verificados por el Ministerio Público.

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