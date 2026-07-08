Vehículo terminó incrustado en barrera de contención: accidente de tránsito deja un muerto y dos heridos en Quilpué

Durante la mañana de este miércoles, se registró un grave accidente de tránsito en la autopista Troncal Sur, en la región de Valparaíso, que dejó a una persona fallecida .

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 96, en la comuna de Quilpué, en dirección a la costa. Según información preliminar, un vehículo tipo furgón impactó contra la barrera de contención y quedó incrustado en la estructura.

Hasta el lugar concurrieron dos unidades de Bomberos, además de personal de salud, quienes al llegar constataron el fallecimiento de uno de los ocupantes del automóvil.

Restricción vehicular

Otras dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas hasta el Hospital de Quilpué. En tanto, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica y las causas del accidente.

Debido al procedimiento, Transporte Informa reportó la restricción de la pista izquierda del Troncal Sur en dirección al interior, lo que ha generado alta congestión y tránsito lento en el sector de Piedra Lanceta, en dirección a avenida Marga Marga.