Ciclón extratropical llega a Chile con nuevas lluvias y nieve en zonas golpeadas por sistema frontal

Un nuevo ciclón extratropical se aproximará a Chile durante este jueves, trayendo nuevas lluvias a sectores del centro-sur que ya fueron afectados por el reciente río atmosférico de alta categoría.

De acuerdo con las proyecciones de Meteored, el sistema frontal comenzaría a dejar precipitaciones desde la tarde del jueves 9 de julio en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

A diferencia del evento anterior, este ciclón extratropical no vendría asociado a un río atmosférico, por lo que el escenario sería “más amigable” para la zona.

Lluvias y nieve vuelven a Chile: estos serían los sectores más afectados

Según las proyecciones, volvería a llover en regiones que han enfrentado anegamientos, crecidas y remociones en masa durante los últimos días.

Las probabilidades de precipitación superarían el 80% en la Región de Ñuble durante la noche del jueves, especialmente en comunas cordilleranas y precordilleranas. Para la madrugada del viernes, los pulsos de lluvia serían más significativos en el litoral, precordillera y cordillera de Los Andes de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Durante la mañana del viernes 10 de julio, las lluvias se mantendrían en Ñuble, Biobío y La Araucanía, principalmente en sectores de valle, precordillera y cordillera. Además, se proyectan nevadas relevantes en la alta montaña de Ñuble y en la cordillera de Los Ríos.

Entre el mediodía y la noche del viernes persistirían los chubascos postfrontales en comunas precordilleranas y cordilleranas de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Además, las rachas de viento podrían alcanzar los 40 km/h en la cordillera de Los Andes de Ñuble y Biobío durante la tarde del viernes.

Respecto de los montos de agua caída, se estiman acumulados cercanos a 40 mm en San Fabián de Alico, Antuco y Ralco, mientras que en comunas precordilleranas de La Araucanía, como Curacautín, podrían caer cerca de 30 mm.

Además, los modelos anticipan la aproximación de un nuevo sistema frontal para el fin de semana, por lo que las actualizaciones meteorológicas serán clave para las próximas jornadas.