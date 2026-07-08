Gobierno destaca estabilidad tras IPC sin variación en junio, pero reconoce presión en alimentos

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la nula variación del Índice de Precios al Consumidor durante junio, luego de que el IPC anotara un 0,0% en el sexto mes del año.

La autoridad calificó el dato como una señal positiva para la economía y para el bolsillo de los hogares.

“El IPC registró una nula variación en junio. Una señal positiva que refleja una estabilidad de precios”, señaló.

Gobierno apunta a combustibles y reconoce presión en alimentos

Pese al dato general, Mas reconoció que aún existen “presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos, y entendemos que esa es la principal preocupación de las familias”, afirmó.

En contraste, el biministro destacó la baja en los combustibles como uno de los elementos favorables del último registro inflacionario. Según indicó, “bajaron los precios de los combustibles, tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares”.

Finalmente, Mas aseguró que la prioridad del Ejecutivo seguirá enfocada en dinamizar la actividad económica.

“Como Gobierno, nuestro foco sigue siendo impulsar el crecimiento, atraer inversión y generar más empleo de calidad”, sostuvo, agregando que esa es “la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos”.