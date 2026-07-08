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“Quisiera saber el precio de esa venta”: senador Flores acusa al PPD de negociar “a espaldas” de la oposición la invariabilidad tributaria

El parlamentario de la DC cuestionó el entendimiento con el Ejecutivo, aseguró que debilitó la coordinación opositora y calificó la reforma como un proyecto riesgoso para el país.

Martín Neut

Iván Flores, senador de la DC

Iván Flores, senador de la DC / Oscar Guerra

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PPD para modificar la propuesta de invariabilidad tributaria de la megarreforma continúa generando divisiones en la oposición.

Esta vez fue el senador DC Iván Flores quien cuestionó con dureza el entendimiento, acusando que la negociación se realizó sin el resto de los partidos opositores.

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El parlamentario afirmó que el Ejecutivo “entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió“, y lanzó una crítica directa al PPD. ”Yo quisiera saber el precio de esa venta", sostuvo, agregando que el partido negoció “a espaldas de todo el resto de la oposición”.

“Tremendamente riesgoso para Chile”

Flores aseguró que este acuerdo “deja a la oposición bastante desarticulada” para enfrentar una iniciativa que, según dijo, “no es de reconstrucción”.

Además, reiteró su rechazo al proyecto, calificándolo como “tremendamente riesgoso para Chile” y asegurando que “no hay nada que esto va a reactivar la economía”.

El pacto entre el Gobierno y el PPD modificó la propuesta original de invariabilidad tributaria, reduciendo de 25 a 10 años el beneficio para inversiones desde US$ 50 millones e incorporando nuevos tramos de 15 y 20 años para proyectos de mayor monto.

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