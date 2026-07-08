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Alerta Ambiental en la RM jueves 9 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

La disposición tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación del aire e incorpora la prohibición del uso de calefactores a leña, las quemas agrícolas y un aumento de las fiscalizaciones.

Martín Neut

Alerta Ambiental en la RM jueves 9 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

Alerta Ambiental en la RM jueves 9 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos / FRANCISCO PAREDES

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este jueves 9 de julio debido a las condiciones de ventilación previstas, que se mantendrán en nivel regular durante toda la jornada. La medida busca reducir las emisiones contaminantes y proteger la calidad del aire.

En el marco de la Gestión de Episodios Críticos (GEC), se mantendrá la restricción vehicular para distintos tipos de automóviles, motocicletas y vehículos de carga.

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No podrán circular los vehículos sin sello verde con patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1, mientras que los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 tendrán restricción para las patentes finalizadas en 4 y 5.

Detalles de la restricción

La medida rige en la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, según el tipo de vehículo y el horario establecido.

Asimismo, los vehículos de carga con sello verde terminados en 4 y 5 no podrán circular al interior del Anillo Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas, mientras que los vehículos de carga sin sello verde mantienen prohibición total de circulación en ese perímetro.

Además, continúa la prohibición del uso de calefactores a leña —excepto pellets— en toda la región Metropolitana y se reforzarán las fiscalizaciones.

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