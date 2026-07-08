“Viví entre malos tratos”: destapan la escabrosa denuncia que acorrala a conocido cantante chileno

El cantante nacional Balbi El Chamako está enfrentando una grave acusación por violencia intrafamiliar por parte de su expareja y madre de sus hijos, Javiera Carolina, quien realizó la denuncia a través de sus redes sociales para destapar los episodios de violencia y maltrato ocurridos durante su relación.

La expareja del cantante afirmó que decidió realizar dicha publicación luego de que el Balbi quisiera retomar la relación, pero cuando fue rechazado comenzó a insultarla.

“Y de poco hablaremos, porque si tuviera que subir cada cosa que te sé, como tu amante que llevaste de viaje tanto tiempo (ni a nosotros nos sacaste de vacaciones)“, comentó.

“Años encerrada con mis hijos y ahora vienes a huevear cuando tuviste años para estar conmigo y en esos años me la viví entre humillaciones, porque era pobre, no tenía casa ni auto, ni papás”, agregó.

“Siempre andas llorando, pero yo no vi que te faltara para comprar tussi para las mujeres o para pagar alcohol y moteles”, expresó.

Javiera Carolian cuestionó al cantante, asegurando que él destinaba dinero a otras actividades y no para sus hijos, descuidando así a su familia.

“Siempre andas llorando, pero yo no vi que te faltara para comprar tussi para las mujeres o para pagar alcohol y moteles”, expresó.

“Y para qué hablar del maltrato psicológico que me causaste todos estos años, y no solo psicológico”, agregó.

La respuesta de Balbi el Chamako

A través de su cuenta de Instagram, Balbi el Chamako compartió una enigmática historia donde dio a entender que se retiraría del la música y de las redes.

“Llegamos al final supongo. Fue bonito compartir una vida con ustedes. A los que me quieren. Nos volveremos a ver pronto. Hasta luego mis locos”, escribió junto a una fotografía de él sobre un escenario.

La historia la acompañó con la canción Mami no estés triste de Galee Galee, además, el artista nacional desactivó los comentarios de todas sus publicaciones.

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