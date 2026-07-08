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FOTO. Siguen en píe de guerra: PPD recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar megarreforma del Gobierno

Pese al “acuerdo” que lograron con el ejecutivo durante la tarde, la mesa directiva de la colectividad hizo el anuncio a través de redes sociales.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno / JESUS MARTINEZ / AGENCIA UNO

En una decisión unánime que tensiona el escenario legislativo, la Mesa Nacional del Partido por la Democracia (PPD) anunció de manera oficial que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar la megarreforma impulsada por la administración del Presidente Kast, ratificando su postura firmemente contraria a la iniciativa gubernamental.

A través de una declaración pública oficial, la colectividad opositora buscó despejar las dudas respecto a las negociaciones parlamentarias vigentes.

Desde el partido precisaron de forma tajante que el entendimiento alcanzado recientemente por la bancada de senadores del PPD e independientes se circunscribe de manera exclusiva al ámbito de la “invariabilidad, espacio donde aseguraron que la propuesta original del Ejecutivo logró ser mejorada en favor del interés público.

Sin embargo, el PPD acusó una nula apertura por parte del Palacio de La Moneda en el resto de las materias en discusión.

Según manifestaron desde la Mesa Nacional, en todos los demás aspectos que contempla la normativa “no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos”, lo que gatilló el quiebre y la posterior determinación de llevar el proyecto ante la justicia constitucional.

Paralelamente a la vía judicial en el TC, la tienda política activará una contraofensiva legislativa en la Cámara Baja.

El partido confirmó que su bancada de diputados impulsará un proyecto de “invariabilidad social”, con el cual pretenden levantar un blindaje legal ante posibles mermas regulatorias. El objetivo explícito de esta moción, según detalla el texto oficial, es “impedir el retroceso de derechos sociales que como país hemos alcanzado”.

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