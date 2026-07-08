Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 9 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este jueves contempla un juego.
Hoy, jueves 9 de julio, se reanuda la disputa del Mundial 2026 tras un día de descanso, con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
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Francia vs. Marruecos
La programación del Mundial 2026 hoy 9 de julio arrancará a las 16:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, donde los galos enfrentarán al elenco africano, reeditando la semifinal de Qatar 2022..
El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
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