Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 9 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Image Photo Agency

Hoy, jueves 9 de julio, se reanuda la disputa del Mundial 2026 tras un día de descanso, con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Francia vs. Marruecos

La programación del Mundial 2026 hoy 9 de julio arrancará a las 16:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, donde los galos enfrentarán al elenco africano, reeditando la semifinal de Qatar 2022..

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.